Caltanissetta. Deliberati dall’Asp provvedimenti per garantire continuità assistenziale e mantenimento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)

CALTANISSETTA. La Direzione Strategica dell’Asp di Caltanissetta ha deliberato importanti provvedimenti riguardanti il personale, volti a garantire la continuità assistenziale e il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Nell’ottica di un rilancio della medicina territoriale e del supporto alla salute della donna, sono stati conferiti quattro incarichi a tempo determinato (fino al 31 dicembre 2026) a professioniste ostetriche, che saranno così distribuite:

• Dott.ssa Simona Corrado: Consultorio di Caltanissetta;

• Dott.ssa Federica Spina: Consultorio di Niscemi;

• Dott.ssa Maria Chiara Faraci: Consultorio di Riesi-Sommatino;

• Dott.ssa Elisa Baiamonte: Consultorio di Gela.

Per far fronte alle necessità dei presidi ospedalieri, l’Azienda ha disposto interventi mirati per i Pronto Soccorso:

• P.O. S. Elia di Caltanissetta: Prorogato fino al 30 giugno 2026 il contratto libero professionale della Dott.ssa Alessandra Giardina (38 ore settimanali).

• P.O. V. Emanuele di Gela: Incremento sostanziale delle ore per il Dott. Davide Guttadauro, il cui incarico libero professionale passa da 8 a 30 ore settimanali a partire dall’8 gennaio 2026 e fino al 30 giugno 2026.

In attesa della definizione delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, la Direzione Strategica ha deliberato la proroga fino al 31 gennaio 2026 di 26 contratti libero professionali per medici impiegati nei Pronto Soccorso aziendali e specialisti nelle branche di: Ostetricia e Ginecologia, Psichiatria, Ortopedia, Medicina, Anestesia e Rianimazione, Gastroenterologia, Chirurgia, Medicina dello Sport, Otorinolaringoiatria, Medicina del Lavoro e Pediatria.

“Si tratta di scelte obbligate e necessarie – sottolinea la Direzione Strategica – per evitare l’interruzione di servizi essenziali e garantire il diritto alla salute dei cittadini nelle more del completamento dei concorsi. Il nostro impegno resta quello di dotare ogni reparto di personale di ruolo nel più breve tempo possibile.”