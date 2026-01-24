Caltanissetta celebra i 100 anni della maestra Laura Signer, educatrice di generazioni

CALTANISSETTA – Un secolo di vita e un’eredità educativa che attraversa il tempo. Il 24 gennaio 2026 Caltanissetta ha reso omaggio a Laura Signer, storica insegnante della scuola elementare nissena, che ha festeggiato il traguardo dei cento anni circondata dall’affetto dei suoi ex alunni.
Circa sessanta persone, appartenenti a generazioni diverse, si sono ritrovate per celebrare la loro maestra, dando vita a un incontro carico di emozione e memoria. Molti di loro non si vedevano da decenni: ex compagni di banco che, dopo quarant’anni, si sono riconosciuti negli sguardi e nei ricordi condivisi di un’infanzia trascorsa tra i banchi di scuola.
Nonostante l’età, la maestra Laura ha mostrato una lucidità sorprendente. Ha riconosciuto uno a uno i suoi ex alunni, chiamandoli per nome e rievocando episodi, voti e momenti scolastici. Alcuni hanno portato con sé le vecchie pagelle, conservate come piccoli tesori familiari: documenti ingialliti dal tempo che la maestra ha letto con attenzione, trasformando quei fogli in ponti tra passato e presente.
Nel corso del pomeriggio è emerso, unanime, il riconoscimento per un metodo educativo rigoroso ma profondamente umano. Laura Signer non ha insegnato soltanto a leggere, scrivere e far di conto: ha trasmesso senso del dovere, rispetto, curiosità e amore per la conoscenza. Valori che hanno accompagnato i suoi alunni lungo tutta la vita e che si riflettono anche nei percorsi professionali intrapresi da molti di loro, oggi insegnanti, ingegneri, architetti, avvocati e professionisti in diversi ambiti.
La festa per il centesimo compleanno si è così trasformata in un momento collettivo di gratitudine, in cui la comunità ha riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola e di chi, con discrezione e dedizione, ne ha rappresentato l’anima più autentica. Attorno alla maestra Laura si è ricomposto un mosaico di storie personali unite da un filo comune: l’esperienza educativa che ha segnato un’epoca.
Un pomeriggio intenso e carico di significato, che ha dimostrato come il legame tra insegnante e alunno possa superare il tempo, diventando parte della memoria viva di una città. A cento anni, la maestra Laura Signer continua a insegnare, con il suo esempio, il valore più alto dell’educazione: lasciare un segno che dura per tutta la vita.