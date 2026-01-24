Caltanissetta celebra i 100 anni della maestra Laura Signer, educatrice di generazioni

CALTANISSETTA – Un secolo di vita e un’eredità educativa che attraversa il tempo. Il 24 gennaio 2026 Caltanissetta ha reso omaggio a Laura Signer, storica insegnante della scuola elementare nissena, che ha festeggiato il traguardo dei cento anni circondata dall’affetto dei suoi ex alunni.

Foto di Walter Lo Cascio



Circa sessanta persone, appartenenti a generazioni diverse, si sono ritrovate per celebrare la loro maestra, dando vita a un incontro carico di emozione e memoria. Molti di loro non si vedevano da decenni: ex compagni di banco che, dopo quarant’anni, si sono riconosciuti negli sguardi e nei ricordi condivisi di un’infanzia trascorsa tra i banchi di scuola.

Foto di Walter Lo Cascio



Nonostante l’età, la maestra Laura ha mostrato una lucidità sorprendente. Ha riconosciuto uno a uno i suoi ex alunni, chiamandoli per nome e rievocando episodi, voti e momenti scolastici. Alcuni hanno portato con sé le vecchie pagelle, conservate come piccoli tesori familiari: documenti ingialliti dal tempo che la maestra ha letto con attenzione, trasformando quei fogli in ponti tra passato e presente.

Foto di Walter Lo Cascio



Nel corso del pomeriggio è emerso, unanime, il riconoscimento per un metodo educativo rigoroso ma profondamente umano. Laura Signer non ha insegnato soltanto a leggere, scrivere e far di conto: ha trasmesso senso del dovere, rispetto, curiosità e amore per la conoscenza. Valori che hanno accompagnato i suoi alunni lungo tutta la vita e che si riflettono anche nei percorsi professionali intrapresi da molti di loro, oggi insegnanti, ingegneri, architetti, avvocati e professionisti in diversi ambiti.

Foto di Walter Lo Cascio



La festa per il centesimo compleanno si è così trasformata in un momento collettivo di gratitudine, in cui la comunità ha riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola e di chi, con discrezione e dedizione, ne ha rappresentato l’anima più autentica. Attorno alla maestra Laura si è ricomposto un mosaico di storie personali unite da un filo comune: l’esperienza educativa che ha segnato un’epoca.

Foto di Walter Lo Cascio



Un pomeriggio intenso e carico di significato, che ha dimostrato come il legame tra insegnante e alunno possa superare il tempo, diventando parte della memoria viva di una città. A cento anni, la maestra Laura Signer continua a insegnare, con il suo esempio, il valore più alto dell’educazione: lasciare un segno che dura per tutta la vita.