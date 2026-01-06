Caltanissetta. Bilancio positivo per l’iniziativa “Giocattolo sospeso” promossa dall’Avo

CALTANISSETTA. Si è conclusa con un bilancio straordinario l’iniziativa del “Giocattolo Sospeso”, promossa dall’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Caltanissetta. Grazie alla generosità dei cittadini, la magia delle festività ha raggiunto decine di bambini, unendo i territori di Caltanissetta e San Cataldo in un unico grande abbraccio solidale.

Fondamentale è stata la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Cataldo. Grazie alla sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali, guidato dall’Assessore Salvatore Citrano, e al prezioso supporto dell’assistente sociale Carmen Naro, è stato possibile individuare e raggiungere circa 20 famiglie del territorio sancataldese, garantendo un momento di spensieratezza ai più piccoli.

Parallelamente, nel capoluogo, l’iniziativa ha illuminato il pomeriggio dei bambini del progetto “3…2…1… InterAzione!”dell’ APS Watanka!, finanziato nell’ambito del bilancio partecipativo del Comune di Caltanissetta e dei bambini dell’Associazione Sant’Agata In prossimità dell’Epifania, i piccoli residenti del centro storico hanno vissuto un momento di profonda condivisione. Si tratta di una realtà multiculturale e inclusiva, che vede protagonisti bambini di diverse religioni, nazionalità e abilità.

“Scartare un regalo è un gesto semplice, ma per questi bambini ha rappresentato l’essere parte integrante di una comunità che non li dimentica”, commenta il direttivo di AVO Caltanissetta. “Vedere bambini di culture diverse uniti dal sorriso è la prova che la solidarietà abbatte ogni barriera.”

L’AVO Caltanissetta ringrazia sentitamente tutti i cittadini che, con la loro donazione “sospesa”, hanno reso possibile questo miracolo di generosità, dimostrando che piccoli gesti possono generare un impatto sociale immenso. Ringraziamo le attività che hanno aderito all’iniziativa:

Passaparola di Sergio Manganaro a San Cataldo ;Toys Planet , Klea, Cartolibreria Marilù e Zarbolandia a Caltanissetta.