Caltanissetta. Approvato da Camera di Commercio Bando Doppia Transizione: Digitale ed Ecologica – Regime “de minimis” – Anno 2025”

CALTANISSETTA. La Camera di Commercio di Caltanissetta, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.01, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 23 febbraio 2023 che ha approvato, per il periodo 2023/2025, il progetto “La doppia transizione: digitale ed ecologica”, intende promuovere un’economia inclusiva e sostenibile attraverso la trasformazione digitale ed ecologica delle imprese mediante la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici sostenendo economicamente le iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.

La trasformazione digitale ed ecologica delle imprese è ormai imprescindibile per resistere alla quarta rivoluzione industriale che il mondo sta vivendo. Le imprese che non adottano almeno una tecnologia innovativa sono destinate a scomparire.

Nello specifico, con l’iniziativa “Bando Doppia Transizione: Digitale ed Ecologica – Regime “de minimis” – Anno 2025” la Camera di Commercio propone la seguente Misura – che risponde agli obiettivi:

– sviluppare e rafforzare la capacità di collaborazione tra le MPMI, nonché tra queste e soggetti ad elevata qualificazione, nell’ambito dell’adozione delle tecnologie abilitanti avanzate, favorendo la realizzazione di progetti orientati all’introduzione di nuovi modelli di business sostenibili e digitali, fondati sull’integrazione tra innovazione tecnologica, efficienza energetica e valorizzazione del capitale umano, in coerenza con i principi della Transizione 4.0 e della Transizione 5.0;

– promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto, focalizzati sullo sviluppo di nuove competenze e sull’adozione di tecnologie digitali avanzate, in attuazione delle strategie definite dai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

– redigere piani e/o progetti per efficientare dal punto di vista energetico gli immobili aziendali e/o i processi produttivi.

Le imprese interessate potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart al seguente link:

https://restart.infocamere.it/ , dalle ore 09:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 21:00 del 31 gennaio 2026.

Il Bando è pubblicato sul sito della Camera di Commercio, all’indirizzo: https://www.cameracommercio.cl.it/amministrazione-trasparente-main/bandi-in-corso/bando-doppia-transizione-digitale-ed-ecologica-regime-de-minimis-anno-2025/