Caltanissetta, alunni dell’Istituto Galilei-Di Rocco partecipano all’incontro informativo del Rotary Club Service sul “Progetto Scialla”

Gio, 29/01/2026 - 12:39

Gli alunni dell’Istituto Galilei-Di Rocco classe 1K e 2 K Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale lo scorso 27 gennaio hanno partecipato presso l’Aula Magna della Sede distaccata di via Cairoli di Caltanissetta all’incontro informativo del Rotary Club Service di Caltanissetta relativo al “Progetto SCIALLA” , referente interno del Progetto la Prof.ssa Difrancesco Tiziana Maria, rivolto agli adolescenti con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi a riconoscere il “dolore” come conseguenza delle proprie azioni nella vita degli altri e valutare le conseguenze giuridiche e sociali del proprio comportamento.
L’incontro ha registrato l’intervento dell’Avvocato Delia Perricone che ha trattato tematiche connesse a comportamenti abituali e “scontati” (uso social, acting out, bullismo, alcool.), con esempi concreti e chiari per riflettere sulle conseguenze e quali potrebbero essere le scelte alternative.
E’ stato un momento di riflessione e sensibilizzazione molto apprezzato dagli alunni. Gli incontri proseguiranno nel mese di febbraio 2026.

