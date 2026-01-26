Caltanissetta, alunni della “F. Cordova” assistono allo spettacolo “Montecristo”: apprendere il francese attraverso l’arte

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola media “F. Cordova”, accompagnati dalla professoressa Laura Maria Di Vincenzo, si sono recati il 16 gennaio al teatro “Rosso di San Secondo” per assistere allo spettacolo “Montecristo”. Uno spettacolo straordinario che ha unito elementi di attualità, storia e letteratura in modo unico e originale, interpretando in chiave contemporanea il romanzo di Alexandre Dumas. Gli alunni del corso di francese hanno molto apprezzato i temi trattati, la trama, la professionalità degli attori nella parte recitata e canora e, successivamente, empatica anche dopo lo spettacolo. Non sono mancati i momenti di divertimento, tra musica, balli e dialoghi appassionati, i ragazzi hanno vissuto emozioni indimenticabili. Un’esperienza unica al di fuori dei confini della scuola per un contatto diretto con la lingua, la cultura e l’emozione. Anche gli studenti hanno raccontato quanto questo approccio li abbia aiutati a vivere la lingua francese in modo più naturale e personale. La professoressa Laura Maria Di Vincenzo ritiene che la musica e la recitazione siano un metodo efficace per potenziare l’apprendimento e per stimolare la curiosità e la coscienza critica dei ragazzi. La compagnia teatrale “Mater Lingua” ha voluto premiare gli alunni con degli attestati di partecipazione per l’entusiasmo e l’interesse che hanno dimostrato durante lo spettacolo.