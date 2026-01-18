Caltanissetta. Allerta Meteo: disposta dalla Croce Rossa la chiusura di alcuni servizi a scopo precauzionale

CALTANISSETTA. La Croce Rossa di Caltanissetta, a scopo precauzionale ha disposto la chiusura di alcuni servizi. Nell’occasione s’è ritenuto utile sospendere le attività di Unità Mobile di Assistenza ai Fragili (ordinaria) nella data del 19 Gennaio 2026 e magazzino viveri e vestiario nella sola data del 20 Gennaio 2026 in quanto l’utenza stazioni fuori dai locali con pericolo per l’incolumità degli stessi.

Pertanto, la Croce Rossa, per il tramite della sua presidente Sonia Bognanni ha disposto la sospensione temporanea ai fini di Protezione Civile dell’attività di Unità Mobile di Assistenza ai Fragili in modalità ordinaria, attivabile solo in caso di emergenza conclamata. Inoltre è stata disposta l’apertura al pubblico dei magazzini viveri e vestiario siti in via Saragat 22 in Caltanissetta per l’intera giornata del 20 gennaio 2026, al fine di evitare lo stazionamento di persone nelle zone esterne esposte ai venti.

Infine, sono garantiti dal personale volontario i servizi di emergenza derivanti dalla stessa attività di protezione civile o dal pronto intervento sociale.