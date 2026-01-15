Caltanissetta. A Vibo Valentia l’agente di Polizia Sofia Amico ha ricevuto gli alamari dal padre Santo

CALTANISSETTA. A conclusione del primo semestre di formazione, presso la Scuola Allievi Agenti “Andrea Campagna” di Vibo Valentia, si è tenuta la cerimonia della consegna delle mostrine di qualifica (alamari) del 231° Corso che conta 233 Agenti in prova. Tra i corsisti la nissena Sofia Amico, figlia del Sostituto Commissario della Polizia di Stato Luca, in servizio alla Questura di Caltanissetta.

Con la consegna degli alamari e il giuramento che avverrà domani, i giovani Allievi diventano Agenti in prova e tra pochi giorni raggiungeranno le sedi di servizio, iniziando la vita da poliziotti per la tutela della collettività. La Questura ha augurato a Sofia e Luca ogni bene e alla prima di svolgere il proprio servizio con grande professionalità e alto senso di responsabilità.