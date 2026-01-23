Caltanissetta. A Nettuno giuramento per quattro giovani nisseni neo Ispettori della Polizia di Stato: gli auguri della Questura

CALTANISSETTA. Nell’Istituto di formazione per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno, tra gli allievi Vice Ispettori del 19° corso che hanno giurato, c’erano anche i nisseni Martina Candura, Salvatore Cannarozzo, Giuseppe Quinci e Massimiliano Presti, i primi tre già Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Caltanissetta.

Salvatore Cannarozzo è figlio del compianto Commissario Capo della Polizia di Stato Gaetano Cannarozzo prematuramente scomparso qualche anno fa, Giuseppe Quinci è figlio del Sovrintendente Salvatore Quinci in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi e Massimiliani Presti è figlio del Commissario Capo in quiescenza Paolo Presti.

A Martina, Salvatore, Giuseppe e Massimiliano, che tra pochi giorni conosceranno la nuova sede di servizio, sono giunti gli auguri della Questura di svolgere il proprio servizio con grande professionalità e alto senso di responsabilità.