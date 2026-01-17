Calcio a 5. Al PalaMilan la Nissa FC Futsal s’impone 4-2 sul Branciforti: decisive le doppiette di Faulisi e Vincitore

Prosegue il momento positivo della Nissa FC Futsal, che davanti al proprio pubblico supera per 4-2 l’Atletico Branciforti in un match valido per il campionato di Serie D. Al PalaMilan i biancoscudati offrono una prova di maturità, imponendo ritmo e qualità sin dalle prime battute.

La squadra guidata da Peppe Lamendola, diretta dal Presidente Emerito Arialdo Giammusso, centra così il terzo successo stagionale, consolidando il secondo posto in classifica con 10 punti, alle spalle della capolista Nicosia.

La gara si è sviluppata su ritmi elevati e con continui capovolgimenti di fronte. L’Atletico Branciforti nonostante il vantaggio iniziale ha subito la rimonta biancoscudata e provato a restare in partita con determinazione, ma la Nissa ha dimostrato solidità difensiva e lucidità nella gestione dei momenti decisivi. A fare la differenza sono state le doppiette di Faulisi e Vincitore, autentici protagonisti della serata: il primo implacabile sotto porta, il secondo decisivo per personalità e concretezza.

Soddisfazione nelle parole del tecnico Lamendola al termine dell’incontro:

«Questa vittoria è il frutto del lavoro quotidiano e dell’atteggiamento della squadra. I ragazzi hanno interpretato bene la partita, rimanendo concentrati anche nei momenti più difficili. Stiamo crescendo e dobbiamo continuare su questa strada».

Il successo contro il Branciforti rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della Nissa FC Futsal, che conferma ambizioni e compattezza di gruppo, candidandosi a recitare un ruolo da protagonista nel prosieguo della stagione.