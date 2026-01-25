Salute

Bistecca a frollatura estrema sfida la crisi dei consumi, fino a 180 euro al chilo

Redazione

Bistecca a frollatura estrema sfida la crisi dei consumi, fino a 180 euro al chilo

Dom, 25/01/2026 - 11:34

Condividi su:

Sta trasformando il consumo bovino in un’esperienza sensoriale d’élite, paragonabile a quella dei grandi vini o formaggi erborinati. E’ la carne a frollatura estrema ottenuta con il metodo Dry Aged, un processo di maturazione a secco che può estendersi dai canonici 30 giorni fino a oltre un anno, portando i prezzi fino a 180 euro al chilo. Nonostante una leggera flessione nel consumo di canna ‘normale’, il comparto Premium è una ‘miniera d’oro’ che incide per il 10-15% del valore totale degli acquisti, garantendo ai rivenditori margini elevatissimi fino al 45%.

La sicurezza alimentare del processo, che avviene a valle della filiera, è confermata dall’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, a patto che avvenga in ambienti a controllo millimetrico di temperatura e umidità. Il costo elevato è giustificato dalla qualità delle razze (dalla Rubia Gallega alla Chianina) e dal calo di peso naturale della carne, che può perdere fino al 30% del volume per disidratazione.

Il trend, che vede Milano e la Toscana come epicentri, si sposta dai ristoranti specializzati alle macellerie gourmet, arrivando fino all’e-commerce con le Meat-Box tracciate in blockchain. Tuttavia, non mancano le voci critiche: alcuni esperti avvertono che frollature oltre i 60 giorni possono snaturare l’identità del prodotto. Test sensoriali dimostrano che una maturazione eccessiva rende la carne meno succulenta, trasformando di fatto la Bistecca in un

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta