BCC “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo e CIAC: firmato accordo per sostenere sviluppo imprese Area Industriale di Carini

BCC “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo e l’Associazione “Coordinamento Imprenditori Area Carini” (CIAC) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione volto a rafforzare le potenzialità di sviluppo dell’Associazione e delle aziende associate, attraverso una sinergia stabile di iniziative, incontri e opportunità dedicate.

L’intesa nasce con l’obiettivo di valorizzare il tessuto produttivo dell’Area Industriale di Carini, favorendo il dialogo tra banca e imprese e promuovendo strumenti utili alla crescita, alla realizzazione di progetti e alla sostenibilità imprenditoriale. In particolare, la BCC, del gruppo bancario Iccrea, valuterà l’opportunità di rendere disponibili prodotti e soluzioni mirate a supporto delle esigenze delle aziende, nel rispetto delle consuete procedure di valutazione del merito creditizio.

L’accordo prevede inoltre che CIAC dia comunicazione alle imprese associate dell’avvenuta sottoscrizione e favorisca momenti periodici di confronto tra la BCC e le aziende interessate, anche per intercettare bisogni e prospettive di investimento. Per specifiche operazioni dedicate, la BCC potrà fare riferimento anche alle competenze e alle strutture del Gruppo BCC Iccrea.

«Questo accordo – dichiara Salvatore Saporito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della BCC “G. Toniolo e San Michele” – conferma la nostra missione cooperativa: essere vicini alle comunità e alle imprese, accompagnando con strumenti concreti i percorsi di crescita e di sviluppo responsabile dei territori in cui operiamo».

«Per le imprese dell’Area Industriale di Carini – sottolinea Giuseppe Pezzati, Presidente del CIAC – la collaborazione con una banca cooperativa rappresenta un’opportunità importante per rafforzare relazioni, progettualità e capacità di investimento, in un contesto economico che richiede visione, solidità e supporto qualificato».

A rimarcare il valore operativo dell’intesa è anche Nicola Culicchia, Direttore della BCC “G. Toniolo e San Michele”: «Siamo pronti a mettere a disposizione delle imprese associate al CIAC un canale di ascolto e un affiancamento concreto, favorendo incontri dedicati e percorsi di consulenza finanziaria orientati a investimenti, innovazione ed efficientamento. Il nostro obiettivo è accompagnare la competitività delle aziende del territorio con soluzioni coerenti con i loro piani di sviluppo e con una visione di sostenibilità di medio-lungo periodo».

L’accordo ha efficacia fino al 31 dicembre 2026, con rinnovo tacito per periodi annuali, salvo disdetta secondo quanto previsto.

La BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo è l’espressione più rappresentativa del Gruppo Bancario Iccrea in Sicilia dove è presente nelle province di Caltanissetta, Palermo, Enna, Trapani, Ragusa ed Agrigento. Opera sul territorio regionale con 34 sportelli bancari al servizio di 135 comuni. Al 30 giugno 2025, il patrimonio netto si attesta a 259,8 milioni di euro; il totale attivo supera i 1,983 miliardi di euro; i finanziamenti alla clientela hanno raggiunto quota 562,9 milioni di euro. Il prodotto bancario lordo si attesta a 2,294 miliardi di euro. Il Cet 1, l’indice che attesta la solidità patrimoniale, è pari al 60,8%, significativamente al di sopra dei limiti minimi previsti dalla normativa.