ATI Caltanissetta: due avvisi esplorativi a supporto organizzativo dell’Ente; istanze entro il 30 gennaio

CALTANISSETTA. L’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Caltanissetta ha pubblicato due avvisi esplorativi finalizzati a individuare operatori economici qualificati per l’affidamento di servizi specialistici di supporto all’Area Amministrativa e Finanziaria. Le iniziative mirano a garantire l’efficienza della struttura organizzativa dell’Ente attraverso procedure di affidamento diretto che si svolgeranno sulla piattaforma del Mercato della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).

Le due distinte procedure riguardano due filoni principali di assistenza tecnica e consulenza:

Gestione TFR e Servizi in materia di Lavoro: il servizio prevede il supporto per la gestione delle pratiche TFR dei dipendenti pubblici (liquidazioni, sistemazioni contabili e previdenziali), l’autoliquidazione INAIL e le trasmissioni UniEmens.

Organizzazione e Personale: l’attività si concentra sulla redazione e il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e sul supporto tecnico-giuridico per la gestione dei Fondi per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa in conformità al CCNL di riferimento.

Entrambi gli affidamenti avranno una durata di tre anni e ogni domanda, redatta secondo il modello allegato ai rispettivi avvisi, dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo ati@pec.aticaltanissetta.it entro e non oltre le ore 23:59 del 30 gennaio 2026.

Per conoscere tutti i dettagli e i requisiti di partecipazione:

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a info@aticaltanissetta.it o contattare il numero 0934.591912.