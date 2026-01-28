Salute

Redazione 3

Associazione Codici, incontri pubblici e assistenza in Sicilia per sviluppare le competenze digitali dei cittadini

Mer, 28/01/2026 - 11:19

Tempo di bilanci per “Sviluppo delle Competenze Digitali”, progetto con capofila Codici Sicilia e associazioni aggregate Assoutenti Sicilia e Confconsumatori Sicilia. Dopo i primi 10 mesi di attività, il risultato è positivo, perché il lavoro svolto sul territorio è stato caratterizzato da un’intensa attività di sensibilizzazione, formazione e assistenza diretta ai cittadini.

“Il progetto punta a ridurre il divario digitale – spiegano Manfredi Zammataro, Segretario di Codici Sicilia, Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, e Maria Rita Arena, Delegato Regionale di Assoutenti Sicilia – e a promuovere un uso consapevole, sicuro e autonomo degli strumenti digitali. L’attenzione è rivolta in particolare ai cittadini adulti, agli anziani e ai soggetti più vulnerabili, soprattutto nei rapporti di consumo e nell’accesso ai servizi pubblici e privati. In questi 10 mesi sono stati realizzati numerosi incontri pubblici di sensibilizzazione e formazione, che hanno coinvolto cittadini e consumatori in diverse aree della Sicilia”.

Gli appuntamenti si sono svolti: il 28 luglio presso la sede di Assoutenti Sicilia ad Agrigento, il 29 luglio presso la sede di Codici Sicilia a Catania, il 30 luglio presso la sede di Confconsumatori Sicilia a Catania, il 3 novembre presso la sede di Assoutenti Sicilia ad Agrigento, il 22 novembre è stato organizzando da Codici Sicilia un evento presso il Centro Commerciale Porte di Catania, infine il 19 dicembre presso la sede di Confconsumatori Sicilia a Catania.

“Durante gli incontri – dichiarano Zammataro, Calì e Arena – sono state presentate le attività del progetto e proiettati contenuti video tratti dal programma Digitalmentis. Abbiamo mostrato anche delle videopillole appositamente realizzate nell’ambito del progetto per facilitare l’apprendimento, rendendo più immediata e accessibile la comprensione dei temi trattati”.

I contenuti formativi hanno riguardato, in particolare Carta d’Identità Elettronica, SPID, sicurezza negli acquisti online, fake news e disinformazione, prevenzione e difesa dalle truffe online, uso consapevole dei social network e regole della “netiquette”, gestione dell’identità digitale e tutela dei dati personali.

“Tutti gli incontri – affermano i rappresentanti delle tre associazioni dei consumatori – hanno previsto momenti di confronto diretto con il pubblico, con domande, chiarimenti e consigli pratici per favorire un utilizzo più sicuro e autonomo dei servizi digitali. Elemento centrale del progetto è l’attivazione degli Sportelli per le Competenze Digitali, presenti in modo permanente presso tutte e tre le sedi associative, che rappresentano un punto di riferimento stabile per i cittadini”.

Gli Sportelli per le Competenze Digitali si trovano: in via Caronda 14 a Catania (Codici Sicilia), in via Gioeni 93 ad Agrigento (Assoutenti Sicilia), in piazza Michelangelo Buonarroti 22 a Catania (Confconsumatori Sicilia). Presso ciascuno sportello operano figure qualificate, tra cui facilitatori digitali, che offrono assistenza e accompagnamento personalizzato ai cittadini per lo svolgimento delle principali pratiche digitali, tra cui: attivazione e utilizzo dello SPID e della Posta Elettronica Certificata (PEC), prenotazione di visite ed esami tramite i portali sanitari, accesso e utilizzo dei portali istituzionali come Inps, Agenzia delle Entrate e Comuni, supporto nell’uso di smartphone, app e servizi online, orientamento alla sicurezza digitale e alla prevenzione delle truffe.

“Il bilancio dei primi 10 mesi del progetto Sviluppo delle Competenze Digitali evidenzia un’azione concreta, capillare e coordinata sul territorio siciliano, resa possibile dalla collaborazione tra Codici Sicilia, Assoutenti Sicilia e Confconsumatori Sicilia – sottolineano Zammataro, Calì e Arena –. Un percorso che continuerà nei prossimi mesi con nuovi incontri pubblici, attività formative e il rafforzamento degli sportelli permanenti, per accompagnare sempre più cittadini verso un utilizzo consapevole, sicuro e autonomo delle tecnologie digitali”.

Le attività del progetto rientrano tra le iniziative a vantaggio dei consumatori della Regione Siciliana, realizzate in virtù del Bando Regioni ex art. 7 del D.M. 31 luglio 2024 e finanziate con fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con D.D. 23 dicembre 2024.

