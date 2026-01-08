Antonio Emma torna alla Nissa: la società lo ha individuato come nuovo Area Manager

Un ritorno importante alla Nissa. E’ quello di Antonio Emma che è stato nominato nuovo Area manager della società biancoscudata. “Un gradito ritorno nella nostra famiglia biancoscudata – ha commentato la società in una nota – un dirigente con grande esperienza e un forte legame con il nostro territorio”.

Antonio Emma è stato osservatore sportivo per la Reggina e con esperienze significative in club come Sport Club Nissa 1962, Atletico Nissa e Gela calcio. Un dirigente con una visione strategica e una conoscenza approfondita del calcio locale e nazionale. Antonio Emma è stato fortemente voluto dall’Amministratore Unico Antonio Marrone per coadiuvare il suo operato e supportare la crescita e il consolidamento del club.