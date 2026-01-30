Annullati dal Tribunale i bilanci di Ato Ambiente CL1 Spa approvati tra il 2013 e il 2018 dei Comuni di Serradifalco e Mussomeli

SERRADIFALCO – MUSSOMELI. Il Comune di Serradifalco e il Comune di Mussomeli comunicano che, con la sentenza n. 646 depositata in data odierna, il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di impresa, ha annullato i bilanci di ATO Ambiente CL1 S.p.A. in liquidazione approvati tra il 2013 e il 2018.

La causa era stata promossa nel 2020 da quattro Comuni ovvero Serradifalco, Mussomeli, Montedoro e Milena, che non avevano condiviso la proposta di approvazione formulata dal liquidatore, ritenendo che i bilanci non fossero veritieri, che avevano incaricato della loro difesa l’Avv. Antonio Onofrio Campione. Durante il giudizio il Comune di Montedoro e quello di Milena hanno raggiunto un accordo transattivo con la società d’ambito mentre il Comune di Serradifalco e quello di Mussomeli hanno ritenuto opportuno proseguire il giudizio.

La sentenza emessa in data odierna conferma la fondatezza delle ragioni che hanno indotto i due Comuni ad impugnare i bilanci controversi e tutela l’interesse pubblico sottostante che deve ora trovare il suo soddisfacimento nelle sedi competenti. I Comuni di Serradifalco e di Mussomeli ringraziano l’Avv. Antonio Onofrio Campione per l’attività difensiva prestata nel giudizio con professionalità e dedizione.