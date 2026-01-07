Ancora un rinforzo juniores per la Nissa: preso il terzino destro Gabriele Bontà (’07)

Ancora un rinforzo juniores per la Nissa che ha annunciato l’ingaggio di Gabriele Bontà, terzino destro classe 2007. Gabriele, giovane promessa con grande potenziale, arriva dopo un anno positivo tra le file del Castrum Favara dove ha militato nella stagione 2024/25 collezionando tredici presenze e un gol all’attivo realizzato nella delicata sfida playout, contro il Licata.

Il terzino ha poi proseguito nella stagione successiva militando nel blasonato Treviso, mettendosi in mostra sempre con una dozzina di presenze in campionato e 1 in coppa di Serie D. Successivamente, una piccola parentesi anche con la maglia della Luparense, in Serie D, conclusasi in largo anticipo per il trasferimento in biancoscudato.

Gabriele Bontà va ad aggiungersi agli altri due juniores già presi, e cioè Aristide Tamajo e Marco Lanza, entrambi difensori, classe 2007 il primo e classe 2005 il secondo.