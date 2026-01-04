Alla Sancataldese non basta il cuore: al “Valentino Mazzola” a imporsi 0-3 è la Nuova Igea Virtus

Sconfitta casalinga per la Sancataldese che è stata battuta 0-3 dalla Nuova Igea Virtus che s’è confermata capolista assieme al Savoia passato sul campo del Gela. Al Valentino Mazzola gli ospiti sono passati in vantaggio con un calcio di punizione di Longo. Gli ospiti sono sembrati una compagine ben organizzata. La Sancataldese ci ha messo cuore e generosità cercando di rimettere in piedi il match. Ci hanno provato Viscuso, e lo stesso Pisciotta ha colto la traversa.

La Nuova Igea Virtus, sempre nel primo tempo, ha replicato con due pali: il primo di Samake, il secondo di Cicirello. Nella ripresa, poi, capolavoro di Cicirello che, a volo e di prima intenzione, ha battuto per la seconda volta Maravigna (nella foto). Infine, lo 0-3 lo ha siglato Samake di testa. La Sancataldese nel finale ha provato a buttarsi in avanti per segnare almeno il gol della bandiera ma le due conclusioni di Baglione non hanno dato l’esito sperato. Alla fine, sconfitta casalinga per i verdeamaranto ai quali non è bastato il gran cuore dei suoi ragazzi per contrastare la corazzata Igea Virtus.

La Sancataldese resta a quota 19 in classifica a pari merito con la Vigor Lamezia. Invece la Nuova Igea Virtus va in testa con 34 punti assieme al Savoia. (Foto Vincenzo Bonelli)