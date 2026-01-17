Alla “Capuana” di Gela conclusa la 2^ “Giornata della Prevenzione” promossa dall’ Asp e dall’Omceo di Caltanissetta

Anche la seconda tappa del tour delle giornate di prevenzione tra i comuni del nisseno si è conclusa. L’iniziativa, promossa dall’Asp di Caltanissetta insieme all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia e alle Amministrazioni Comunali di volta in volta coinvolte, prosegue il suo cammino per far sì che sempre più cittadini capiscano l’importanza della prevenzione e dell’adesione alle campagne gratuite di screening.

Un obiettivo raggiunto grazie anche ad un lavoro sinergico, frutto “della collaborazione tra Istituzioni nell’interesse pubblico- così come ha spiegato il Direttore dell’Asp nissena Salvatore Lucio Ficarra, che ha poi aggiunto- è un momento fondamentale della prevenzione su patologie che possono e devono oggi essere sconfitte e che comunque, se prese in tempo, migliorano di molto la salute e la qualità della vita del paziente”. Per la buona riuscita dell’evento sono stati coinvolti anche questa volta l’OPI provinciale e il mondo del volontariato.

Numerosi i professionisti che, sabato 17 gennaio 2026 a Gela all’interno del plesso scolastico “Luigi Capuana”, hanno messo tempo e competenze a disposizione della collettività e cioè il cardiologo Carmelo Tonelli, la ginecologa Sonia Burgio, l’urologo Michele Di Falco, il Direttore dell’Hospice di Gela nonché Consigliere dell’OMCeO provinciale Giampaolo Alario, i medici di medicina generale Saverio Bonfirraro, Nunzio Italiano e Salvatore Pasqualetto Segretario Generale Provinciale FIMMG e Vicepresidente dell’OMCeO di Caltanissetta, il senologo Maurizio Ristagno e ancora gli infermieri Luigi Romano, Carmelo Pirrera, Orazio Maganuco, Ketty Smecca e Maria La Greca Presidente dell’OPI, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta.

“Tutte le Iniziative che riguardano la prevenzione fanno parte del nostro credo e di quello che gli infermieri professano da sempre, per cui giurano- ha sottolineato Maria La Greca- di assistere il cittadino e di fare emergere il lato alto della prevenzione- e ancora ha evidenziato- noi in tutte le iniziative, in quelle in cui veniamo coinvolti, in quelle che proponiamo noi, crediamo che la prevenzione sia alla base della cura”. Presente anche una rappresentanza del Centro Gestionale Screening dell’Asp nissena, guidato dalla Responsabile Milena Sanfilippo e alcune volontarie dell’Ados (Associazione Donne Operate al Seno), tra loro la Presidente Grazia Lo Bello. “Questa è la seconda tappa di quel processo che, insieme all’Azienda Sanitaria Provinciale e alle Amministrazioni Comunali, abbiamo messo in atto per poter raggiungere quanto più possibile i cittadini del nostro territorio – ha affermato Giovanni D’Ippolito Presidente dell’OMCeO provinciale di Caltanissetta- e invogliarli ad una maggiore adesione ai programmi di screening che l’Azienda Sanitaria Provinciale propone e anche ad attenzionare quella che è la prevenzione anche di altre patologie”.

Nel corso della mattina di sabato sono state date infatti informazioni in merito agli screening oncologici (mammella, colon-retto e cervice uterina) ed effettuate inoltre consulenze gratuite specialistiche per la prevenzione di malattie cardiovascolari, tumori della prostata, terapia del dolore e vaccinazioni antinfluenzali. Un’iniziativa positiva che potrebbe essere riproposta alla cittadinanza gelese, così come ha spiegato il primo cittadino di Gela Giuseppe Terenziano Di Stefano, che ha ringraziato tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione e la Dirigente dell’Istituto che ha ospitato l’evento.

“La prevenzione è importante proprio per intervenire tempestivamente laddove ci siano delle patologie da contrastare e quindi questi momenti sono assolutamente importanti – ha dichiarato il Sindaco gelese- che sicuramente ripeteremo e come Amministrazione Comunale abbiamo voluto dare il nostro patrocinio e la nostra presenza proprio perché riteniamo che siano determinanti i controlli”.

