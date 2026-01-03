Al “Valentino Mazzola” la Sancataldese vuol concedere il bis di grandi imprese con la capolista Igea Virtus

Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie D, passa anche attraverso l’asse San Cataldo – Gela la lotta per il vertice della classifica. La Sancataldese infatti affronterà al Valentino Mazzola l’Igea Virtus mentre il Gela se la vedrà contro l’altra capolista, il Savoia.

In particolare, la gara Sancataldese – Igea Virtus arriva in un momento di grande euforia per l’ambiente verdeamaranto dopo la bellissima vittoria ottenuta contro il granitico Savoia. Una vittoria che ha permesso alla Sancataldese di chiudere di andata con 19 punti tirandosi fuori dalla zona play out che, al momento, dista due lunghezze di distanza.

Per la sfida di domenica, la società Sancataldese ha indetto la Giornata verdeamaranto, per cui non saranno validi gli abbonamenti. I prezzi in prevendita e online dei biglietti sono:

Gradinata centrale 16€

Gradinata centrale RIDOTTO* 14€

Gradinata laterale settori A-B-D-E-F 13 €

Gradinata laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 11€

Curva 8 €

Curva RIDOTTO* 6€

Settore OSPITI 13 €

Settore OSPITI ridotto* 11€

I prezzi escludono la commissione pari ad € 1

*(donna e under da 13 a 17 anni)

Gratis sino a 12 anni

Punti vendita a San Cataldo sono:

Tabaccheria MENNA C. Vittorio Emanuele n. 98

Tabaccheria CAMMARATA C.Vittorio Emanuele n. 13

Tabaccheria GIGANTE V. Babbaurra n 201

Punti vendita a Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Tabacchi Bucolo – Via S. Vito, 70

Tabacchi Viola – Via Roma, 164

La prevendita si chiuderà domenica alle ore 11. Questi, invece, i prezzi al botteghino:

Gradinata centrale 19€

Gradinata centrale RIDOTTO* 17€

Gradinata laterale settori A-B-D-E-F 16€

Gradinata laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 14€

Curva 10€

CURVA RIDOTTO*: 8€

Settore OSPITI: 16€

I prezzi escludono la commissione pari ad € 1

*(donna e under da 13 a 17 anni)

Gratis sino a 12 anni

Intanto, sul fronte del mercato la Sancataldese ha preso Giuseppe La Vecchia. Classe 2005, esterno offensivo di personalità e visione di gioco, nelle ultime stagioni ha collezionato 35 presenze in D.

Giuseppe La Vecchia, nasce dalle giovanili di Torino e Monza, passando per le esperienze in Serie D con Vogherese e Albenga. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Vigor Lamezia.