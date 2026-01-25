Al “Mazzola”, contro il Milazzo, la Sancataldese prima scappa con La Vecchia, ma poi viene rimontata da una doppietta di Galesio

Sconfitta casalinga 1-2 per la Sancataldese contro il Milazzo. I verdeamaranto, dopo un primo tempo nel quale erano passati in vantaggio e sembravano poter gestire al meglio il confronto, nella ripresa hanno subito, complici alcune ingenuità difensive, la rimonta della squadra avversaria che, con una doppietta di Galesio (il secondo gol a quattro minuti dalla fine è arrivato su calcio di rigore) ha ribaltato il risultato.

La Sancataldese è partita bene e, nonostante si trovasse di fronte un Milazzo indicato dagli addetti ai lavori come la rivelazione di questo campionato, ha trovato modo di creare gioco e occasioni nel primo tempo. Su una di queste, al minuto 36, è stato La Vecchia a portare in vantaggio i verdeamaranto. La rete è sembrata indirizzare il match dalla parte dei padroni di casa, ma così non è stato anche perché il Milazzo nella ripresa ha trovato il modo per reagire e riaprire il match al 61’ con Galesio.

Nel finale, una leggerezza difensiva è costata ai verdeamaranto il rigore che lo stesso Galesio ha calciato alle spalle del portiere della Sancataldese fissando il risultato sull’1-2 finale. Per la Sancataldese un buon primo tempo e prima parte del secondo; poi alla distanza sono usciti fuori gli ospiti e i tre punti hanno preso la direzione di Milazzo.

La Sancataldese resta pertanto a quota 20 in classifica in piena zona play out, e domenica prossima c’è il derby, alquanto insidioso, contro il Gela al “Vincenzo Presti”.