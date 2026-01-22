Accusa un malore nel sonno e muore: 67enne ritrovato senza vita nella propria abitazione

Un uomo di 67 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della sua abitazione in via IV Novembre a Favara. La scoperta è avvenuta dopo che era stato lanciato un allarme. I soccorsi sono scattati immediati, ma per la vittima non c’è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso del 67enne.

L’uomo è stato trovato nel suo letto. Pare che a causarne la morte possa essere stato un malore improvviso che lo avrebbe colpito nel sonno. Sul posto personale medico, ma anche i carabinieri della locale Tenenza che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire quanto avvenuto.