A19, sospetta fuga di gas all’altezza della Galleria Tremonzelli: autostrada riaperta due ore dopo

Sospetta fuga di gas all’altezza della Galleria Tremonzelli. Ed è scattato l’allarme. Intorno alle 13 alcune squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute nell’autostrada A19 Palermo-Catania all’altezza della Galleria Tremonzelli per un sospetta fuga gas.

L’autostrada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le verifiche strumentali da parte della squadra specializzata del nucleo NBCR del comando di Palermo.

Le verifiche hanno dato esito negativo e l’autostrada è stata riaperta due ore dopo, alle 15 circa. Sul posto presente anche personale della Polizia Stradale e dell’ANAS.