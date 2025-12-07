Vittoria scaccia crisi per il Serradifalco nel derby con il Gela: 9-2 con doppiette di Rizzo, Goti e Avanzato e reti di Caronia, D’Anca e Morleo

Nel Girone D del campionato di Promozione, vittoria nettissima per il Serradifalco Calcio che ha sconfitto 9-2 nel derby provinciale il Gela. La partita s’è subito messa bene per i falchetti che sono andati in gol con il neo acquisto Goti. Il centravanti colombiano ha messo in mostra numeri e talento, ma anche concretezza e fiuto del gol mettendosi al servizio della squadra e segnando una doppietta.

Con lui, in gol anche l’argentino Morleo prelevato dall’Aragona. E’ stata certamente una giornata di rinascita per i falchetti di mister Gianfilippo Di Matteo che hanno travolto i gelesi con doppiette di Rizzo e Avanzato, ma anche con le reti di Caronia e D’Anca. Per i gelesi in gol Lavore e Cubeda.

I falchetti, con questo successo, si sono portati a quota 10 in classifica distaccandosi dalla zona play out. La squadra ha mostrato segnali di ripresa, anche se il Gela non è sembrato avversario in grado di impensierire i padroni di casa che hanno conquistato meritatamente una vittoria larga quanto importante.