Vicenda Nissa. Giovannone rimane e torna a parlare: annuncia l’esonero del tecnico Di Napoli e un’assemblea per ridefinire l’assetto societario

Un video di 8’25” con tanti importanti messaggi e novità. E’ quello che ha prodotto il presidente Luca Giovannone e che è stato pubblicato sulla pagina facebook della Nissa. Nel video il massimo dirigente è tornato in primo luogo a parlare in diretta video dopo l’annuncio delle sue dimissioni domenica scorsa.

Il massimo dirigente è partito dai saluti al Tato Diaz, il centravanti argentino che proprio oggi è andato via dalla Nissa per giocare al Fasano sempre in serie D. Il presidente ha confermato che la Nissa non sta smobilitando in alcun modo la squadra e che la squadra continua ad avere un attacco fortissimo.

Nel video ha ringraziato le tifose e i tifosi della Nissa per le migliaia di messaggi di affetto che gli sono arrivati dopo le sue dimissioni. Nel contempo, ha spiegato come cambierà, da domani 3 dicembre, la gestione societaria della Nissa. Ha spiegato che domani ci sarà un’assemblea, che s’è dimesso tutto il Cda, e che ci sarà un amministratore delegato chiamato a gestire la società. Una sconta dettata dall’esigenza di una gestione meno sprecona sul piano economico. Sarà messo un manager per una gestione oculata delle spese legate alla società.

Ovviamente i proprietari della Nissa non vanno via. Non andrà via nè il presidente, nè Savio Ferreri nè lo stesso Lorenzo Giovannone. Resterà, ma ci sarà un amministratore unico in quanto lui è troppo impegnato sul piano lavorativo con le sue aziende e non può badare a tempo pieno alla Nissa. Ha anche confermato di aver versato, se pur come presidente dimissionario, 100 mila euro. Segno di attenzione e di sensibilità verso la Nissa e il suo progetto.

Ha anche spiegato che non bastano gli abbonamenti e gli incassi; domenica scorsa l’incasso di Nissa – Acireale è stato di circa 6 mila euro lordi, 4 mila netti, una somma che, a detta di Giovannone, non sarebbe sufficiente per la gestione della squadra. Si vuole guardare in positivo anche in questo campionato. Parlando dell’Acireale, ha sottolineato che è stata una brutta batosta, e che c’è stata una richiesta diffusa da parte di tantissimi di esonerare gli allenatori Di Napoli e Tatomir.

Il presidente ha annunciato che sono stati esonerati il tecnico Lello Di Napoli e il suo vice Alessandro Tatomir. Nei prossimi giorni si penserà assieme al ds Russello quali figure potranno sostituire l’esonerato Di Napoli. Giovannone ha auspicato che, al più presto possa essere preso un nuovo allenatore che consenta alla Nissa di risalire.

Pertanto, sulla base di quanto il massimo dirigente della Nissa ha affermato, l’impressione è che da domani in casa biancoscudata si volterà pagina sul piano tecnico e societario con futuri assetti che saranno resi noti nelle prossime ore.