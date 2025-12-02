Viabilità, chiusura della Sp 23. Convocato Consiglio intercomunale dai presidenti di Montedoro, Bompensiere e Milena

In merito alla chiusura della strada provinciale n. 23 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta effettuata in data 01 dicembre 2025 ed interessante i due ponti nel tratto tra i Comuni di Bompensiere e Montedoro (tra il km 12 ed il km 13) i Presidenti dei Consigli comunali di Bompensiere (Salvatore Maria Saia), Milena (Giovanni Randazzo) e Montedoro (Lina Ruffino) hanno convocato i consiglieri dei tre comuni a partecipare ad un consiglio intercomunale «aperto ai cittadini» ponendo all’ordine del giorno le «problematiche di disagio sociale conseguenti alla chiusura della strada provinciale n. 23 tra il 12 ed il km 13»;

Tale atto si è reso necessario a seguito delle proteste popolari che ne sono conseguite, non ultime quella organizzata dal consigliere comunale di Montedoro Federico Messana nella giornata di sabato 29 novembre 2025, e segue la nota a firma dei tre Sindaci (Renzo Bufalino per Montedoro, Claudio Cipolla per Milena e Salvatore Virciglio per Bompensiere) che, rispondendo anche all’invito del Messana per la partecipazione all’incontro del 29 novembre, nell’esprime l’apprezzamento per l’iniziativa ritengono che «che la sede più appropriata per un confronto proficuo sia quella istituzionale».

Affermano ancora i tre Sindaci che «un dibattito condotto in un contesto formale consentirebbe di affrontare la problematica in modo ordinato e strutturato, garantendo la verbalizzazione degli interventi. Tale approccio permette di esercitare il legittimo esercizio della critica, anche politica, ed evita che il confronto possa trascendere in contesti non funzionali alla risoluzione del problema dei cittadini. Pur declinando, per le ragioni sopra esposte, l’invito all’incontro pubblico del 29 novembre p.v, confermiamo la nostra più totale disponibilità a partecipare a qualsiasi iniziativa promossa nelle opportune sedi istituzionali. In tale contesto, saremo lieti di esporre dettagliatamente tutte le iniziative che i comuni hanno già intrapreso al fine di ridurre concretamente l’incidenza dei disagi sui cittadini derivanti dalla prossima chiusura della SP. 23.»

La convocazione, prevista per il giorno 4 dicembre alle ore 18,00, segue anche la precedente nota a firma congiunta dei Sindaci dei Comuni di Bompensiere, Milena e Montedoro, dei Presidenti dei Consigli Comunale dei Comuni di Bompensiere, Milena e Montedoro e dei Capigruppo Consiliari del 15/11/2025 i quali richiedono, al Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico, lo spostamento dei lavori durante il periodo estivo. Nota inviata con la consapevolezza che i lavori in corso possono essere sospesi per ragioni «di sicurezza, necessità, di interesse pubblico, circostanze speciali impreviste o per esigenze sopraggiunte della pubblica amministrazione che rendono inopportuna la continuazione dei lavori».

Tale nota è rimasta inevasa da parte sia del Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico in Sicilia e Presidente della Regione On.le Renato Schifani (Ente finanziatore dell’opera) sia dal «soggetto attuatore» Ing. Sergio Tumminello, e quindi l’inizio dei lavori è stato programmato in questo periodo con le scuole aperte e quindi con gli studenti pendolari che subiranno il più grave disagio, e le incombenti periodi invernali di probabile piovosità che potrebbe rendere i lavori medesimi precarie e con tempi verosimilmente allungati.

La convocazione si rende necessaria in quanto la chiusura al traffico di questa importante arteria stradale in conseguenza di lavori che, come ormai di rito, si sa quando cominciano e« non si sa quando finiscono, e se finiscono», comporterà gravi disagi per gli automobilisti che giornalmente la percorrono e soprattutto per i cittadini dei Comuni interessati tra cui i pendolari della scuola e del lavoro, i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, nella considerazione che Bompensiere non ha presidio di Forze dell’Ordine in quanto dipende dalla Caserma dei Carabinieri di Montedoro.

Nella ulteriore considerazione che i cittadini dei Comuni interessati, hanno manifestato notevoli perplessità sulla paventata chiusura della strada, evidenziando che i disagi possono includere ritardi, deviazioni forzate, aumento dei costi, congestione su altre vie e potenziali impatti ambientali.

Il traffico che viene deviato su percorsi alternativi, che potrebbero essere meno adeguati o più trafficati e causare forti ritardi e/o deviazioni che inevitabilmente possono comportare un aumento del consumo di carburante e quindi dei costi a carico degli stessi utenti.

Non ultimo da considerare che la chiusura potrebbe causare vibranti proteste e conseguenti problemi di ordine pubblico, con esasperazione degli animi.

Per i motivi su esposti il provvedimento di convocazione è stato inviato oltre che ai rispettivi consiglieri comunali, anche ai Sindaci e Assessori dei Comuni interessati, alla Prefettura di Caltanissetta e ai Carabinieri delle Stazioni locali. Saranno invitati anche il Presidente del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta Avv. Walter Tesauro, il Consigliere delegato alla Viabilità Gianluca Miccichè, responsabili politici degli atti in questione, nonché il Deputato Regionale On.le Michele Mancuso che si è tanto speso per questa problematica.