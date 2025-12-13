Test esterno importante per la Sancataldese con la Vigor Lamezia: fondamentale risalire ancora in classifica

E’ una di quelle trasferte che, al termine di una stagione, possono pesare nell’economia generale del campionato, quella che domenica 14 dicembre la Sancataldese affronta a Lamezia contro la Vigor Lamezia.

I padroni di casa in questa stagione sembravano essere partiti con il piede giusto, ma poi talune sconfitte hanno ridimensionato le prospettive di questa squadra che, tuttavia, quando gioca tra le mura amiche è sempre insidiosa.

E allora occhio per la Sancataldese che deve affrontare i lametini senza un uomo d’ordine ed un leader del centrocampo come Chironi. In ogni caso, la società ha alternative adeguate e, soprattutto, un gruppo sul quale mister Vanzetto sta lavorando in maniera tanto infaticabile quanto competente.

Per la Sancataldese si tratta di un confronto salvezza da non sottovalutare. I verdeamaranto stanno bene ed hanno come obiettivo primario quello di nn perdere. Calabrese e compagni hanno fin qui totalizzato 16 punti contro i 14 della Vigor Lamezia. Dunque, sfida delicata nella quale occorrerà cinismo e tempi giusti per fare risultato. Arbitro di Vigor Lametia – Sancataldese sarà Nicolo’ Trombello di Como, con guardalinee Riccardo Bergamaschi di Bergamo e Andrea Lattarulo di Treviglio.

Il costo del biglietto per il settore ospit sarà di 10 euro (ridotto 8 euro). Il biglietto ridotto riguarda la categoria Junior (nati tra il 2007 e il 2011) e la categoria Senior (nati tra il il 1951 e il 1960), mentre Under14 e Over75 entrano gratis. Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria dello Stadio Guido D’Ippolito anche nella giornata di domenica 14 dicembre.