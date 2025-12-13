Salute

Terza Categoria. Delia a Sutera per la grande fuga, ma Real Suttano e Caterinese non intendono mollare

Redazione 1

Terza Categoria. Delia a Sutera per la grande fuga, ma Real Suttano e Caterinese non intendono mollare

Sab, 13/12/2025 - 17:53

Condividi su:

Nel campionato di Terza Categoria si gioca domenica la 7^ giornata del girone di andata. Un turno di campionato che vede la capolista Delia affrontare fuori casa il temibile Sutera in un confronto nel quale i deliani devono vincere per mantenere il vantaggio sulle dirette avversarie per il primato.

Il Real Suttano, infatti, gioca in casa con il Tre Torri e un suo eventuale successo lo porterebbe vicino alla capolista. I resuttanesi hanno trovato nei gol di Insinna una soluzione importante, per cui rappresentano un avversario parecchio ostico per la capolista. Altro match parecchio atteso è quello tra Caterinese ed Acquaviva con i padroni di casa che intendono vincere per cercare di avvicinare quanto più possibile la capolista del girone di Campionato.

Chiude la giornata il match tra La Riesina (nella foto) e il Montedoro e, soprattutto il derby del Vallone tra il Bompensiere Family e il Club Calcio Campofranco.

Questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Delia 16, Real Suttano 13, Caterinese 12, Acquaviva 10, Tre Torri Campobello 7, Calcio Campofranco 2025 7, Sutera 6, Bompensiere Family 5, Montedoro 4, Polisportiva La Riesina 3.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta