Terza Categoria. Delia a Sutera per la grande fuga, ma Real Suttano e Caterinese non intendono mollare

Nel campionato di Terza Categoria si gioca domenica la 7^ giornata del girone di andata. Un turno di campionato che vede la capolista Delia affrontare fuori casa il temibile Sutera in un confronto nel quale i deliani devono vincere per mantenere il vantaggio sulle dirette avversarie per il primato.

Il Real Suttano, infatti, gioca in casa con il Tre Torri e un suo eventuale successo lo porterebbe vicino alla capolista. I resuttanesi hanno trovato nei gol di Insinna una soluzione importante, per cui rappresentano un avversario parecchio ostico per la capolista. Altro match parecchio atteso è quello tra Caterinese ed Acquaviva con i padroni di casa che intendono vincere per cercare di avvicinare quanto più possibile la capolista del girone di Campionato.

Chiude la giornata il match tra La Riesina (nella foto) e il Montedoro e, soprattutto il derby del Vallone tra il Bompensiere Family e il Club Calcio Campofranco.

Questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Delia 16, Real Suttano 13, Caterinese 12, Acquaviva 10, Tre Torri Campobello 7, Calcio Campofranco 2025 7, Sutera 6, Bompensiere Family 5, Montedoro 4, Polisportiva La Riesina 3.