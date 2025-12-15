Salute

Tennis Tavolo Caltanissetta Terranova ancora primo nel campionato di serie D3

Lun, 15/12/2025 - 16:45

Domenica da incorniciare per le squadre del Tennistavolo Caltanissetta Terranova. Nel campionato di serie D/3 , guidati da un superbo capitano Rodolfo Sollami insieme a Sofia Carollo e Giancarlo Gelsomino, i nisseni hanno dominato il Petralia Sottana per 7 a 0 consolidando il primato in classifica condiviso con i Calatini di Caltagirone.

Lo scontro diretto è previsto per il 1° Febbraio 2026 a Caltanissetta, dove si deciderà chi chiuderà in testa il girone di andata. Anche la C/2 conquista una bella e sofferta vittoria a Gela per 5 a 3, con Paolo Alongi sempre sugli scudi con tre vittorie, seguito dal figlio Andrea con due vittorie nette che permettono alla squadra di posizionarsi saldamente al 3° posto della classifica provvisoria.

Da segnalare, infine, in D/2 la splendida vittoria della squadra nissena, composta da Salvatore e Andrea La Corte e Salvatore Oddo, per 7 a 0 sul Boncoraglio Ragusa che la toglie dalle zone basse della classifica.

