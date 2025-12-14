Tanti riconoscimenti e affermazioni per la Scuola di Danza TanzArt di San Cataldo al Teatro Margherita

Grande soddisfazione per la scuola di danza TanzArt, che si afferma al suo primo concorso internazionale di danza a caltanissetta al teatro margherita il 14 dicembre , ottenendo numerosi riconoscimenti e importanti apprezzamenti dalla giuria. Un risultato di grande valore, soprattutto considerando che la scuola è attiva da appena tre mesi.

Le allieve, formate interamente all’interno della scuola, hanno iniziato il loro percorso partendo da zero, studiando danza classica, contemporanea e hip hop, riuscendo in breve tempo a raggiungere un livello tecnico e artistico di rilievo.

Il concorso ha visto la partecipazione di una giuria di alto profilo composta da Lorenzo Barberini, Mauro Astolfi, Simone Mannino, Maurizio Asciutto e Ciro Venosa, che ha sottolineato la qualità del lavoro svolto, evidenziando professionalità, preparazione e originalità coreografica.

Innumerevoli i complimenti ricevuti, in particolare dal giudice Mauro Astolfi, che ha più volte rimarcato la netta distinzione della scuola TanzArt rispetto alle altre realtà presenti in gara.

Hanno preso parte al concorso le allieve: Ester Fusco, Francesca Burcheri, Ilaria Giambra, Ester Giunta, Giulia Pirrello, Amanda Mosca, Giulia Golisano, Karol Nicoletti, Chiara Amico e Sabrina Palermo.

Premi e riconoscimenti

Assolo Baby Plus Contemporaneo 4° posto, Assolo Allievi contemporaneo 3 posto

Gruppo Allievi contemporaneo 1 posto

Assoli junior contemporaneo 5 e 4 posto

Gruppi junior 1 e 2 posto

borsa di studio per il Summer Dance Camp.

borsa di studio per Etna Dance Competition.

borsa di studio da parte di Mauro Astolfi per il Workshop Internazionale di Danza Classica e Contemporanea a Roma (2–6 gennaio 2026) borsa di studio per la Choreographic Dance Competition con giuria di fama internazionale.

scholarship del 50% per Stage/Audizione e Concorso all’International Dance Festival Competition – Expo Danza di Varazze (Liguria).

«È un ottimo risultato – afferma la direttrice artistica – TanzArt inizia ad affermarsi seriamente. Le mie allieve faranno strada».

