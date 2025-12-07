Solo 0-0 per l’Atletico Nissa sul campo della Scordiense: nisseni ora terzi in classifica in Seconda Categoria

Nel girone F del campionato di Seconda Categoria, quando manca un solo turno alla fine del girone di andata, non va al di la del pareggio esterno 0-0 l’Atletico Nissa sul campo della Scordiense. La squadra di Giacomo Serafini e del presidente Salvatore Messina non è riuscita nell’impresa di perforare il bunker scordiense accontentandosi, suo malgrado, dello 0-0 finale.

La partita è stata parecchio combattuta; i padroni di casa non hanno in alcun modo inteso recitare la parte delle vittime sacrificali e hanno tenuto bene il campo ripartendo in maniera veloce e caparbia. L’Atletico Nissa ha creato qualche buona occasione, ma alcune assenze e il campo troppo pesante hanno inciso sull’esito di questa partita che ha aumentato da 3 a 5 il numero dei punti di distacco dalla capolista Lagoreal che ha battuto nettamente l’Academy Sporting Eubea.

Nell’altro confronto, niente da fare per la Terranova Gela che ha perso 1-2 sul proprio campo contro il PhilBordon con gol del solo Marong in una sfida decisa dalla doppietta di Gangi. Questa la classifica del girone G del campionato di Seconda categoria: Lagoreal 27, Valguarnerese 23, Atletico Nissa 22, Academy Sporting Eubea 19, Gagliano 15, Sanconitana 14, Piazza Armerina 13, Viola Futsal Cerami 12, Scordiense e PhilBordon 11, Terranova e Raddusa – 1.