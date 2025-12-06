Sicilia. L’assessore Savarino: «Progetto termovalorizzatori va avanti, osservazioni Corte dei conti su criticità stratificate nei decenni»

«Il referto della Corte dei conti si concentra su criticità nel sistema dei rifiuti stratificate nei decenni sulle quali il governo lavora fin dal suo insediamento per una soluzione organica e definitiva. Prendiamo atto delle osservazioni che offrono spunti per migliorare la pianificazione. Lo spirito di collaborazione istituzionale è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di dotare la Sicilia, finalmente, di un sistema efficiente, all’avanguardia, economicamente sostenibile e rispettoso dell’ambiente”.

Lo dice l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, in merito al referto della Corte dei Conti sulla gestione del ciclo dei rifiuti.

“Il Piano del governo – aggiunge l’assessore regionale – recepisce le osservazioni fatte dalla Corte dei conti nel 2017, quando rilevò che il sistema era esclusivamente basato sulle discariche e in mano a un oligopolio. La strategia del governo Schifani mira proprio a rivoluzionare la situazione. Andiamo avanti perciò in modo convinto, certi che si tratti della strada giusta per chiudere per sempre la pagina dell’emergenza in Sicilia. Il progetto dei termovalorizzatori va avanti secondo il crono programma stabilito».