Sicilia, Anas. Conclusi in anticipo i lavori di completamento del nuovo svincolo di Caltanissetta sulla A19

CALTANISSETTA. Nella giornata odierna Anas ha terminato in anticipo i lavori di completamento del nuovo svincolo di Caltanissetta sull’autostrada A19. Il cronoprogramma inizialmente stabilito segnava la data del 20 dicembre, ma l’impegno profuso da parte di tecnici e maestranze ha consentito di accorciare i tempi.

I lavori hanno riguardato la realizzazione degli impianti tecnologici nel sottopasso dello svincolo, i rivestimenti delle pareti interne delle opere di sostegno, il completamento degli strati della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale nella configurazione definitiva.

Inoltre, il sottopasso è stato dotato di due stazioni di emergenza SOS, segnaletica luminosa e pannelli a messaggi variabili con relativo sistema di telecontrollo.

Riapre oggi, dunque, dopo la temporanea chiusura al traffico, la rampa di uscita dalla A19 dello svincolo di Caltanissetta per i veicoli provenienti da Catania.

Prosegue l’impegno di Anas in Sicilia finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza delle proprie autostrade e strade statali a tutela degli utenti.