Serie D. Nissa: il difensore juniores Aaron Croce non prosegue la sua avventura calcistica alla Nissa

Dopo Augusto Josè Diaz, un altro giocatore ha scelto di proseguire il suo percorso sportivo fuori dalla Nissa. Si tratta di Aaron Croce. Il giovane esterno difensivo ha scelto di proseguire il suo percorso sportivo avvicinandosi a casa concludendo quindi la sua esperienza con la Nissa.

Da parte della società sono arrivati i complimenti e gli auguri di buon lavoro allo juniores biancoscudato: “Nel periodo trascorso insieme, Aaron si è distinto per professionalità, correttezza e disponibilità, lasciando un ricordo positivo all’interno del gruppo e dell’ambiente biancoscudato. La Nissa FC gli rivolge i migliori auguri per il futuro, certo che continuerà a portare con sé gli stessi valori dimostrati in questa avventura”.