Serie D. L’annuncio: Josè Augusto Diaz non è più un giocatore della Nissa. Probabile approdo al Fasano

Era stato uno dei primissimi ad essere confermato dopo la trionfale stagione scorsa che lo aveva visto laurearsi capocannoniere del girone I con 18 reti, ma alla fine è stato anche il primo ad andarsene dopo le dimissioni del presidente Luca Giovannone.

Augusto Josè Diaz non è più un giocatore della Nissa. Lo ha annunciato la stessa società in una nota: “Per motivi strettamente personali, il calciatore José Augusto Diaz ha deciso di interrompere il proprio percorso con la nostra società. Il Club biancoscudato desidera esprimere a José il più sincero ringraziamento per l’importante contributo offerto nel corso di queste due stagioni, durante le quali ha dimostrato professionalità, impegno e dedizione dentro e fuori dal campo. A lui va il nostro augurio di buona fortuna per il prosieguo della carriera sportiva e per i suoi progetti futuri. Grazie Tato!”.

Un annuncio al quale è seguita la voce di mercato che vuole Diaz probabile neo arrivo al Fasano, piazza calcistica nella quale lui è già stato. La tifoseria, ovviamente, anche in questo caso, ha accolto la notizia di questo suo addio con sconcerto e con sorpresa, anche perchè sembrava che l’attaccante argentino potesse restare nonostante l’arrivo dal Gela di Sarao.