Serie D. L’annuncio: Francesco “Ciccio” Di Gaetano è il nuovo allenatore della Nissa

Francesco Ciccio Di Gaetano è il nuovo allenatore della Nissa. Il tecnico, ex attaccante della Nissa dei tempi d’oro di Mannino e Boscaglia, ha raggiunto l’accordo che lo lega alla Nissa proprio nelle ultime ore.

Un ritorno gradito e importante, quello di un uomo che ha lasciato un’impronta importante nella storia della Nissa e nell’affetto dei suoi tifosi. Ciccio Di Gaetano, infatti, dopo la conclusione della sua avventura sportiva a Caltanissetta, ha sempre mantenuto eccellenti rapporti non solo con gli ex dirigenti, ma anche con tutto l’ambiente Nissa senza mai nascondere il suo amore per la città, per la Nissa e per i suoi tifosi. Una scelta certamente centrata, l’ideale per una Nissa che ha bisogno di ritrovare se stessa in panchina anche attraverso uomini simbolo che, come nel caso di Ciccio Di Gaetano, ne hanno fatto indiscutibilmente la storia.

Ciccio Di Gaetano è stato annunciato nuovo allenatore della Nissa nel corso di una conferenza stampa allo stadio Tomaselli nella quale hanno preso parte anche il ds Ernesto Russello, del vice presidente Savio Ferreri, e l’amministratore unico Antonio Marrone. Savio Ferreri ha confermato l’impegno a 360 gradi della società per una Nissa sempre viva e competitiva.

A mediare è stato il giornalista Alessandro Silverio. “Siamo molto contenti per l’arrivo di questo allenatore che è un nome conosciuto ed apprezzato da tutti”. Il neo allenatore ha sottolineato: “Il fatto di essere qua è per me una grande gioia, mi legano alla Nissa tanti ricordi; il fatto che sia stato scelto per allenare la Nissa mi fa tanto piacere; non vedo l’ora di mettermi a disposizione di questa squadra e di questa società”.

“Come tecnico ho avuto la fortuna, quando ho smesso, di iniziare come vice allenatore in serie B e Serie C; ma il calcio dilettantistico è un’esperienza bellissima, a partire dal Paceco, per poi proseguire con il Biancavilla, poi sono stato in diverse altre squadre; oggi mi ritrovo qui e mi ritrovo in una realtà che conosco e nella quale spero di dare il massimo”.

Il ds Russello, nel ringraziare mister Di Napoli per l’operato tecnico, ha sottolineato: “Di Gaetano lo conosco benissimo perchè ciò che colpisce è stata la grande voglia di venire a Caltanissetta; è stata un’operazione lampo e subito abbiamo trovato l’intesa”.

L’amministratore unico della Nissa Antonio Marrone ha ribadito: “Per me è un incarico importante; spero di rispettare le aspettative della proprietà; sono felice per aver fatto si che oggi si sia verificato anche l’arrivo di mister Di Gaetano; ringrazio il direttore sportivo e Forza Nissa”.

Parlando poi della stagione 2025/2026 targata Nissa, Di Gaetano ha rilevato: “I propositi sono buoni, non bisogna guardare alle spalle nè avanti; la Nissa ha probabilmente l’organico più forte del campionato che è lungo; in questi campionati non ci sono partite facili; se oggi la Nissa si trova a 4 punti è perchè sono mancate delle cose che non sta a me sottolineare perchè non è giusto per chi mi ha preceduto; guarderò gli allenamenti vedrò da vicino i giocatori, e cercherò di lavorare per far crescere la squadra e la società”.

Relativamente al suo passato alla Nissa e all’amore dei tifosi nei suoi confronti, Di Gaetano ha rilevato: “Da giocatore il pubblico mi ha apprezzato, ma il lavoro dell’allenatore è diverso da quello del giocatore, per cui mi auguro di dare il meglio e di contribuire a portare in alto la Nissa; spero, dopo essere stato apprezzato come uomo e calciatore, di essere apprezzato anche come allenatore”.

Infine riguardo al derby delle province con l’Enna, Ciccio Di Gaetano ha rilevato: “Ho un affetto per la società, per la maglia e la Città; spero di lavorare al meglio per questa Nissa”.