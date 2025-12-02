Serie D. Derby Enna – Nissa senza tifosi biancoscudati: disposto divieto di vendita biglietti a residenti della provincia di Caltanissetta

In vista del derby delle province tra Enna e Nissa in programma domenica 7 dicembre allo stadio Gaeta, non arrivano novità positive per i tifosi della Nissa che non potranno seguire la loro squadra nella vicina trasferta ennese.

La società Nissa ha ricevuto formale notifica del provvedimento emanato dal Prefetto di Enna relativo alla gara Enna Calcio – Nissa FC, in programma domenica 7 dicembre 2025 presso lo stadio “Gen. Gaeta” di Enna e valida per la 15ª giornata del Campionato di Serie D – Girone I.

Il provvedimento, adottato a seguito delle valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Caltanissetta. La misura è stata assunta per ragioni di ordine pubblico, considerata la forte rivalità tra le tifoserie e precedenti episodi verificatisi negli anni passati.

La Nissa FC, come società, pur prendendo atto della decisione, esprime rammarico per i propri sostenitori, che non potranno assistere alla partita, e invita tutti al massimo senso di responsabilità affinché ogni evento sportivo possa svolgersi in un clima di correttezza e sicurezza. (foto Claudio Vicari – Nissa FC)