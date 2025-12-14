Sconfitta per la Sancataldese 2-1 sul campo della Vigor Lamezia: non bastano la rete di Romano e una buona prestazione

Sconfitta esterna per la Sancataldese sul campo della Vigor Lamezia. Una sconfitta che, ad onor del vero, non appare del tutto meritata per una Sancataldese che ha disputato una buona partita proponendo una prestazione positiva che forse avrebbe meritato un risultato migliore. Ma il calcio spesso va anche così, e allora, anziché raccontare di un pari, la cronaca della partita è quella di una sconfitta per la Sancataldese.

La Vigor Lamezia veniva da 4 sconfitte di fila.

L’avvio è stato tutto di marca sancataldese con i verdeamaranto che hanno sfiorato il gol del vantaggio in diverse occasioni. Il vantaggio per la squadra ospite è arrivato al 39’ grazie ad un bel gol messo a segno da Romano (nella foto). Tuttavia, appena quattro minuti più tardi i padroni di casa sono riusciti a trovare il pari con Marigosu.

Chiusa la prima frazione di gioco sul risultato di parità, nella ripresa la Sancataldese ha colto un palo con l’ottimo Castro in un match che, per il resto, soprattutto versante Vigor, ha offerto veramente poco. La gara s’è sviluppata più a centrocampo che dalle parti delle rispettive difese. Tuttavia, nel finale, è arrivata la beffa per la Sancataldese quando Ordonez nel contesto di un’azione del tutto casuale ha trovato un gol pesantissimo che ha permesso alla sua squadra di conquistare tre punti importantissimi per la sua classifica.

Alla fine buona la prestazione della Sancataldese che, tuttavia, è tornata dalla trasferta in terra calabra con zero punti. E domenica prossima c’è il match contro la capolista Savoia. Una sfida importante che la Sancataldese non può permettersi di perdere e nella quale i ragazzi di mister Vanzetto dovranno dare il massimo per riuscire a fare risultato. (Foto di Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official).