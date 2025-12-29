Sanità, via libera della giunta alle nomine dei manager dell’Asp di Palermo e del Policlinico di Catania

La giunta regionale, riunita oggi a Palazzo d’Orleans, ha completato la procedura di nomina di Alberto Firenze a direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo e di Giorgio Giulio Santonocito a direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania.
Le designazioni, dopo la proposta in giunta da parte dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni, hanno ricevuto anche il parere favorevole della commissione Affari istituzionali dell’Ars. Con il passaggio odierno si è concluso l’iter procedurale previsto per il conferimento degli incarichi direttoriali.