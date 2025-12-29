San Cataldo. Tradizionale “Serata del Socio” per l’associazione culturale Giuseppe Amico Medico

SAN CATALDO. “IL FUTURO NON SI ASPETTA: SI COSTRUISCE INSIEME”. Nel segno di questo slogan, che guarda con fiducia e responsabilità agli anni a venire, si è svolta domenica scorsa 28 dicembre 2025, la tradizionale SERATA DEL SOCIO dell’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico. Un appuntamento sentito e partecipato, che ha rinnovato ancora una volta quel clima autentico di amicizia, condivisione e familiarità che da sempre rappresenta il cuore pulsante della vita associativa.

La serata si è aperta con la Santa Messa sociale, celebrata presso il Santuario di Maria SS. delle Grazie dal parroco padre Vincenzo Pennella. Un momento intenso, raccolto e profondamente comunitario, impreziosito dal contributo diretto dei soci che, come da consolidata tradizione, hanno curato la preparazione e la proclamazione di alcune intenzioni della Preghiera dei fedeli, la lettura, il salmo responsoriale e l’animazione dei canti della tradizione natalizia, rendendo la celebrazione ancora più partecipata e sentita.

Al termine della celebrazione eucaristica, il presidente ha preso la parola per rivolgere un sentito ringraziamento ai Padri Mercedari, custodi e compagni di cammino dell’associazione da quasi cinquant’anni, e per formulare un augurio sincero a tutti i presenti, alla città di San Cataldo e all’intera comunità civile ed ecclesiale, richiamando il valore della condivisione e dell’impegno comune.

Conclusa la funzione religiosa, i soci si sono spostati in un locale cittadino per la cena conviviale, seguita dall’attesissima tombolata, animata da ricchi premi alimentari e da numerose sorprese, che hanno coinvolto grandi e piccoli in un clima di allegria, partecipazione e sano spirito comunitario.

Nel corso della serata, che ha fatto registrare una notevole presenza di soci e familiari, è giunto un caloroso saluto in videocollegamento dal New Jersey da parte dell’amico e socio onorario cavaliere Angelo Bio, che ha voluto rinnovare la sua vicinanza all’associazione e porgere a tutti i presenti i più sinceri auguri di fine anno.

Particolarmente significativa è stata la numerosa presenza di giovani, segno tangibile della scelta dell’associazione di aprire le porte alle nuove generazioni, investendo con convinzione nel ricambio generazionale. Tanti anche i bambini, ai quali l’associazione ha voluto riservare un’attenzione speciale, con piccoli doni pensati per condividere la gioia del Natale.

A scandire i momenti della tombolata non sono mancate le immancabili e attesissime barzellette di Valerio Dell’Uomini, che hanno regalato sorrisi e risate, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più leggera e festosa.

Il taglio delle torte e il tradizionale brindisi augurale hanno suggellato una serata riuscitissima, aperta e chiusa dagli interventi del presidente, che ha rinnovato l’augurio di un nuovo anno colmo di salute, serenità e speranza, dando appuntamento a tutti i soci ai numerosi progetti e alle iniziative in cantiere per il 2026, nel segno di un futuro… da costruire insieme.