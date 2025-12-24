San Cataldo. Su TGR Sicilia – Rai 3 servizio televisivo dedicato alla tradizione delle novene natalizie itineranti

SAN CATALDO. Ribalta sul TGR Sicilia – Rai 3 per musicisti e cantori delle novene natalizie nei quartieri di San Cataldo. E’ infatti andato in onda un servizio dedicato alle Novene sancataldesi, con l’intervista al maestro Francesco Chiappara.

Quest’ultimo ha parlato della tradizione sancataldese delle novene con i gruppi di musicanti che propongono brani della tradizione natalizia con parlata dialettale. “Siamo felici e orgogliosi di portare avanti e valorizzare le tradizioni popolari che raccontano la nostra identità e la nostra storia”, ha sottolineato il maestro Francesco Chiappara.

L’associazione musicale Santa Cecilia s’è detta orgogliosa e felice del fatto che queste tradizioni siano state attenzionate a livello regionale sul Tg Rai Regione.