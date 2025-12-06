San Cataldo. Mozione del gruppo “Riprendiamoci la Città” per rimodulare istituzione di un parcheggio a pagamento a Santa Fara

SAN CATALDO. Mozione consiliare del gruppo “Riprendiamoci la Città” ione consiliare per richiedere la rimodulazione dell’istituzione del parcheggio a pagamento nel piazzale di Largo Santa Fara., notoria area storica e vitale per il quartiere sancataldese.

Questo provvedimento, secondo il capogruppo di “Riprendiamoci la Città” Giampiero Modaffari, <Rischia di accelerare lo spopolamento del centro storico, già fragile, penalizzando famiglie e attività artigianali locali che non hanno alternative per la sosta. È essenziale, pertanto, ripristinare il parcheggio gratuito, come da tradizione, e aprire un confronto con la comunità per soluzioni condivise>.

<Per questi motivi – ha concluso Modaffar – il gruppo consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ ha chiesto a tutto il Consiglio comunale di dimostrare biuon senso, senza steccati di colori politici: la difesa del nostro tessuto sociale e identitario è un interesse comune, non divisivo. Auspico un sostegno trasversale per tutelare Santa Fara e i suoi abitanti”