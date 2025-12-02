San Cataldo. Michele Orlando conquista le 2 stelle: trionfo sancataldese alla Notte delle Stelle 2025

SAN CATALDO. Il Castello delle Cerimonie di Sant’Antonio Abate, a Napoli, si è acceso di luci e applausi il 25 novembre per l’edizione 2025 della Notte delle Stelle, l’evento che ogni anno celebra le eccellenze della pizzeria mondiale secondo la prestigiosa guida Chef di Pizza Stellati. Tra i protagonisti assoluti della serata c’è stato il sancataldese Michele Orlando, titolare della pizzeria Extra Pizza, che ha conquistato le 2 stelle, confermando e rafforzando la prima ottenuta lo scorso anno.

Un traguardo che profuma di impegno, studio e sacrificio, ma anche di umiltà. Orlando ha voluto dedicare il riconoscimento ai suoi clienti e alla sua famiglia, sottolineando come il loro sostegno sia stato la chiave che gli ha permesso di crescere, innovare e distinguersi in un panorama sempre più competitivo. “Sono loro la mia forza”, avrebbe dichiarato visibilmente emozionato.

La cerimonia, condotta dal performer internazionale Johnny Parker insieme alla brillante Ida Piccolo, ha alternato momenti di spettacolo, premi e performance artistiche, mantenendo alto il ritmo e l’eleganza per l’intera durata dell’evento.

Oltre alle valutazioni tecniche sulle pizze e sulle capacità dei pizzaioli, la guida ha introdotto quest’anno un premio speciale dedicato alla classe e all’eleganza. Anche in questa categoria Michele Orlando è riuscito a distinguersi, aggiudicandosi l’ambito riconoscimento grazie all’impeccabile stile firmato Carlo Pignatelli. L’elegante abito è stato scelto e curato dal negozio Althea Spose di Caltanissetta, che ha contribuito in maniera determinante all’immagine raffinata del pizzaiolo durante la serata.

Per la comunità sancataldese, la doppia affermazione di Orlando rappresenta motivo di orgoglio e una conferma del talento che il territorio sa esprimere quando passione, professionalità e dedizione camminano insieme.

Un successo che non è solo personale, ma collettivo: un nuovo punto di riferimento per chi, in Sicilia e non solo, sogna di portare la propria arte oltre i confini della propria città.

