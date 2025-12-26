San Cataldo. Meraviglioso concerto nella sala Borsellino con la pianista ucraina Tetiana Donets

SAN CATALDO. Un meraviglioso concerto ha illuminato le Festività Natalizie del nostro territorio, martedì sera, in sala Borsellino a San Cataldo.Al pianoforte una stella del firmamento musicale mondiale, l’ucraina Tetiana Donets, la quale ha incantato gli invitati, proponendo virtuosismo estremo e profonda sensibilità interpretativa.

I maestri non mentono e Tetiana Donets è allieva prediletta della celebre Oxana Yablonskaya, una delle cime dell’esecuzione pianistica internazionale. Una mescolanza di russo e di ucraino che ha espresso in nuce il grande messaggio della serata: il vero senso delle attuali festività sta nel Dono e nella Pace.

Un messaggio ulteriormente sottolineato dal grande duo finale fra la Donets e il maestro Eliana Miraglia, violoncellista dell’Orchestra Nazionale israeliana. I due Maestri hanno davvero fatto emozionare il pubblico, qualcuno dei quali ha tirato fuori un fazzoletto bianco, dove raccogliere una nascosta lacrimuccia.” Penso che potremo raccontare ai nostri nipoti che da San Cataldo è passata una stella del firmamento musicale – afferma Gianfranco Cammarata -, una stella che ha voluto fondersi con un’altra grande presenza musicale per donare al nostro territorio grandi vibrazioni e fortissime emozioni.

Noi dell’associazione Incontriamoci in Biblioteca, insieme alla casa editrice TraccePerLaMeta, abbiamo voluto dare un palcoscenico alla voglia di migliorare il nostro mondo, attraverso la musica e il cuore delle grandi interpreti, superando tutte le miserie che attualmente lo infestano. Le migliori parole per descrivere la grandiosità dell’evento ce le ha regalate uno dei pianisti più bravi della nostra provincia: ” Sono profondamente commosso “, e non credo si potesse meglio descrivere il grande valore del concerto.”

Molte persone hanno dovuto assistere in piedi, non essendo bastate le sedie disponibili e la gran parte dei presenti proveniva da fuori San Cataldo.

