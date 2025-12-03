San Cataldo. Invito del Presidente del Consiglio e del sindaco all’assessore regionale alla Sanità e il direttore generale dell’Asp per seduta consiliare sulla sanità

SAN CATALDO. Il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco hanno invitato l’Assessore Regionale alla Sanità e il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta a un Consiglio Comunale sulla sanità inviando una nota all’Assessore Regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, e al Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, dott. Salvatore Lucio Ficarra, invitandoli a partecipare a un Consiglio Comunale dedicato ai temi della sanità.

L’iniziativa nasce dalla Conferenza dei Capigruppo, riunitasi il 19 novembre presso il Palazzo Comunale, che ha ribadito la volontà — già espressa nella seduta del 12 novembre — di convocare una seduta monotematica sulle criticità e le prospettive del settore sanitario/ospedaliero.

La data del Consiglio sarà definita in base alla disponibilità dell’Assessore Regionale e dal Dirigente dell’ASP, con l’intenzione di svolgerlo entro la prima decade di dicembre. L’obiettivo è aprire un confronto costruttivo sulle sorti del nosocomio cittadino e sulle principali questioni sanitarie che interessano San Cataldo e l’intero territorio provinciale.