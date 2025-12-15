Salute

San Cataldo. Il 15 dicembre presso la Chiesa Madre 3^ edizione della Rassegna Corale di Voci Bianche “Festival a Cori Uniti”

Lun, 15/12/2025 - 00:13

SAN CATALDO. Saranno 170 i bambini protagonisti della III edizione della Rassegna Corale di Voci Bianche dal titolo “Festival a Cori uniti” che si svolgerà lunedì 15 Dicembre alle 19.30 presso la Chiesa Madre di San Cataldo, organizzata dall’Associazione Ecclesia Mater.

Complessivamente saranno sei i cori partecipanti all’evento provenienti da:

– I.C. G. Carducci di San Cataldo

– I.C. P. Balsamo di San Cataldo

– I.C. Caponnetto-Sciascia di Caltanissetta

– I.C. Lombardo Radice di Caltanissetta

– Associazione Aldo Lalumia di Serradifalco

Tutti insieme daranno vita ad una rassegna di grande impatto e bellezza in nome della musica e dell’integrazione tra realtà corali di voci bianche presenti nel territorio.

