San Cataldo. Il 15 dicembre presso la Chiesa Madre 3^ edizione della Rassegna Corale di Voci Bianche “Festival a Cori Uniti”

SAN CATALDO. Saranno 170 i bambini protagonisti della III edizione della Rassegna Corale di Voci Bianche dal titolo “Festival a Cori uniti” che si svolgerà lunedì 15 Dicembre alle 19.30 presso la Chiesa Madre di San Cataldo, organizzata dall’Associazione Ecclesia Mater.
Complessivamente saranno sei i cori partecipanti all’evento provenienti da:
– I.C. G. Carducci di San Cataldo
– I.C. P. Balsamo di San Cataldo
– I.C. Caponnetto-Sciascia di Caltanissetta
– I.C. Lombardo Radice di Caltanissetta
– Associazione Aldo Lalumia di Serradifalco
Tutti insieme daranno vita ad una rassegna di grande impatto e bellezza in nome della musica e dell’integrazione tra realtà corali di voci bianche presenti nel territorio.