San Cataldo. Il 13 dicembre il Teatro d’Essai La Condotta compie 10 anni e va in scena con “Una fuga in Egitto”

SAN CATALDO. Il Teatro d’essai La Condotta di San Cataldo spegne dieci candeline e lo fa proponendo un’offerta teatrale per i gusti raffinati del suo pubblico, con la direzione artistica di Michele Celeste.

Dopo il successo con la commedia sullo stile di Dario Fo dal titolo Scoppiati portata in scena dalla Compagnia del Teatro Sant’Eugenio, che ha inaugurato la nuova stagione della Condotta, Sabato 13 dicembre ritorna in scena la Compagnia RETABLO diretta da Turi Zinna.

In scena un’opera nel pieno stile della Compagnia firmata da tre autorevoli drammaturghi: Lina Prosa, Tino Caspanello e lo stesso Turi Zinna.

Gli spettatori avranno modo di immergersi in uno mondo virtuale, grazie alla tecnologia del 3D e di vivere una personale emozione durante il viaggio esperienziale di Una fuga in Egitto: gli spettatori indosseranno cuffie e visori per immergersi nella piece, che intreccia memoria, viaggio fisico e viaggio interiore.

Il protagonista, spinto da un’irrimediabile necessità di fuga, lascia la propria terra per cercare in Egitto un rifugio simbolico e reale. Nel paesaggio sospeso del deserto e nelle città cariche di storia, il viaggio si trasforma in un percorso di smarrimento e rivelazione.

Attraverso incontri, visioni e reminiscenze, il protagonista indaga la propria identità, i legami con le origini e il senso stesso del partire. L’opera unisce introspezione, immagini poetiche e riflessioni sul destino e sulla libertà.

La formula del conviviale dopo lo spettacolo, offerto dalla direzione nel corso di un lustro di attività, è diventata la cifra stilistica, che contraddistingue il teatro d’essai: nella calda atmosfera natalizia delle salette adiacenti e al lume di candela, i partecipanti degusteranno un piatto tradizionale preparato da Fofood: la cuccia di Santa Lucia.

L’ingresso è riservato ai Soci del circolo culturale artistico Teatro d’essai La Condotta, associarsi è semplice: basta contattare preventivamente l’associazione per ottenere tutte le informazioni necessarie, la campagna di tesseramento è in corso. Per prenotare o avere ulteriori informazioni, telefonare al numero di cellulare 338 1121631