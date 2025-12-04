San Cataldo. Accertamenti Tari. Confronto tra Soget, sindaco, presidente del consiglio e consiglieri in un clima di dialogo

SAN CATALDO. Incontro con i responsabili Soget per un confronto sugli accertamenti Tari pervenuti a circa 700 contribuenti sancataldesi. Erano presenti il Sindaco Comparato, il Presidente del Consiglio Bonsignore, e i consiglieri Vincenzo Naro, Lupica, Emma, Aprile, Imera, Modaffari.

Un confronto doveroso e utile, come già successo in altre occasioni, in cui sono state fatte delle richieste specifiche per evitare vessazioni e per tutelare i diritti del contribuente. In dettaglio:

Evitare l’invio di accertamenti senza prima aver avviato un contraddittorio bonario, quindi l’emissione di schemi d’atto da discutere con l’ufficio, così come avvenuto per l’Imu, e per evitare l’ingorgo di appuntamenti alla Soget (specialmente a fine anno) con il rischio di superare i 60 giorni e non avere la possibilità di pagare con le eventuali sanzioni ridotte.

Applicare il cumulo giuridico delle sanzioni, pagandone una sola per tutti gli anni accertati, e non una per ogni anno, come già stabilito dalla Cassazione, evitando che la sanzione sia di gran lunga superiore, a volte, del debito stesso.

Il Consiglio Comunale, domattina, venerdì 5 dicembre, si riunirà per approvare una atto d’indirizzo che possa specificare le richieste fatte, da far adottare al concessionario per la riscossione dei tributi locali. La Soget ha dato naturalmente la disponibilità ad accettare le condizioni proposte. “Riteniamo che i cittadini debbano pagare i tributi locali, ma il giusto, quello che effettivamente spetta, e che eventuali errori debbano prima essere discussi, evitando di creare condizioni di agitazione e preoccupazione. Il confronto è fondamentale, porta sempre a risultati”.