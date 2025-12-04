Salute

Promozione. Il Serradifalco ha un nuovo centravanti: è il colombiano Yubeiquer Arenas Ortiz, “Goti”

Promozione. Il Serradifalco ha un nuovo centravanti: è il colombiano Yubeiquer Arenas Ortiz, "Goti"

Gio, 04/12/2025 - 23:48

Un nuovo attaccante per il Serradifalco, squadra nissena che milita nel girone D del campionato di Promozione. La società ha annunciato di aver preso un nuovo attaccante. Si tratta di Yubeiquer Arenas Ortiz, detto Goti. Classe 1999, attaccante colombiano, è considerato dalla società l’ideale per riuscire a colmare il vuoto legato ad un attaccante centrale.

Goti, nel corso della sua carriera, oltre che in Italia nel – Val Gallico, ha giocato anche a Malta nel Victoria Hotspurs, in Colombia nell’Atletico FC di Cali, in Nicaragua nel CD Octal e in Belize nel Verdes e Progresso. E ora questa nuova avventura a Serradifalco con la speranza e l’auspicio che possa dare il suo contributo in termini di gol alla causa del Serradifalco Calcio.

