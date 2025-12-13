Salute

Prima Categoria. Negli anticipi sconfitte sia per il Real Gela che per il Riesi 2002

Sab, 13/12/2025 - 17:34

Nel girone F del campionato di Prima categoria due sconfitte per le nissene che hanno perso rispettivamente 2-1 il Riesi contro il Ragusa Boys e 3-5 il Real Gela in casa contro il Pozzallo.

Ne dettaglio, allo Stadio Giovanni Biazzo (Ex Enal) di Ragusa, il Riesi di Salvatore Sammartino ha perso 2-1. Per gli iblei si sono rivelate decisive le due reti di Sillah, mentre Amodeo ha segnato la rete dei riesini che sono rimasti fermi a quota 16 in classifica.

A Gela, invece, il Real Gela è stato sconfitto in casa 3-5 dal Pozzallo. I ragusani sono andati a segno con doppiette di Paternò e La China e gol di Allibrio. Il Real Gela in classifica resta fermo a quota 10 al terzultimo posto con una partita in più rispetto al Carlentini, che ha gli stessi punti (10) ma una gara in meno.

